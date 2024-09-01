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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вооруженные силы Украины уничтожили два «шахеда» над Днепропетровской областью

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 05:32  •  16185 просмотра

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Ночью 1 сентября 2024 года над Днепропетровской областью сбиты два вражеских «шахеда». Российские войска атаковали Никопольщину, применяя РСЗО «Град», артиллерию и дроны, пострадали два человека.

 Ночью 1 сентября 2024 года защитники неба уничтожили над Днепропетровской областью два вражеских «Шахеда». Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По его словам, в течение вечера и ночи российские войска атаковали Никопольщину. Применяли РСЗО «Град», тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

«Целили по районному центру, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам», - уточнил Лысак.

Как отмечается, пострадали два человека. 72-летняя женщина будет лечиться дома. Мужчина 66 лет госпитализирован. Состояние средней тяжести.

В районе повреждена инфраструктура, промышленное предприятие, АЗС, магазин, здание, которое не эксплуатируется. Возникло два пожара, которые уже потушили.

По данным ОВА, повреждены четыре многоэтажки, около десятка частных домов, шесть хозяйственных построек, еще одна - уничтожена.

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