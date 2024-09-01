На Херсонщині через російські обстріли загинула одна людина, ще одну поранено
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів 15 населених пунктів Херсонщини 31 серпня загинула 1 людина, 1 поранена. Пошкоджено освітній заклад, житлові будинки та автомобілі, збито 1 дрон "Шахед".
Вчора, 31 серпня під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 15 населених пунктів на Херсонщині. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пише УНН.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Велетенське, Дар'ївка, Михайлівка, Понятівка, Придніпровське, Новоберислав, Новокаїри, Новорайськ, Садове, Кізомис, Шляхове та місто Херсон,
За його словами, російські військові поцілили в освітній заклад, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 приватних будинки. Також окупанти пошкодили господарчу споруду та приватні автомобілі.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення. Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136",
Доповнення
Вночі 1 вересня 2024 року оборонці неба знищили над Дніпропетровською областю два ворожі "Шахеди".