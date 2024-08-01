В Украине 1 августа ожидается сухая и теплая погода. Температура днем 24-32°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 24-29°; в южных областях и в Крыму ночью 16-21°, днем 27-32°.

В Киевской области

Без осадков. Температура по области ночью 11-16°, днем 24-29°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°.