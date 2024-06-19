Сухая и теплая погода ожидается сегодня по всей Украине - синоптики

В Украине 19 июня осадков не ожидается, температура воздуха будет колебаться от 15-20°C ночью до 27-32°C днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 22-27°.

В Киевской области

Без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в Киеве ночью 18-20°, днем около 30°.