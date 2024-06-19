Сухая и теплая погода ожидается сегодня по всей Украине - синоптики

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На фронте произошло 113 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 113 боевых столкновений - Генштаб

  •  64958 просмотра
Украина уже начала готовить следующие шаги после Саммита мира - Зеленский

Украина уже начала готовить следующие шаги после Саммита мира - Зеленский

  •  74117 просмотра
На Днепропетровщине ПВО сбила вражеский шахед

На Днепропетровщине ПВО сбила вражеский шахед

  •  92048 просмотра
Блинкен: если Путин ждет ослабления поддержки Украины союзниками, то он ошибается

Блинкен: если Путин ждет ослабления поддержки Украины союзниками, то он ошибается

  •  57853 просмотра
Корпорация из США будет производить боеприпасы в Украине

Корпорация из США будет производить боеприпасы в Украине

  •  34818 просмотра
публикации
Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

  •  118243 просмотра
Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

  •  142572 просмотра
НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

  •  147843 просмотра
Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

  •  150936 просмотра
Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала

Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала
Эксклюзив

  •  148387 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День альбатроса, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине. Что еще можно отметить 19 июня

День альбатроса, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине. Что еще можно отметить 19 июня

  •  21222 просмотра
Упал со сцены во время спектакля: британский актер Иен МакКелен попал в больницу

Упал со сцены во время спектакля: британский актер Иен МакКелен попал в больницу

  •  96013 просмотра
18 июня: Международный день пикника, День рождения детской коляски, День рождения детской коляски

18 июня: Международный день пикника, День рождения детской коляски, День рождения детской коляски

18 июня 2024, 03:09  •  104885 просмотра
Дэниел Рэдклифф стал обладателем самой престижной музыкальной театральной премии в США

Дэниел Рэдклифф стал обладателем самой престижной музыкальной театральной премии в США

17 июня 2024, 08:12  •  106586 просмотра
17 июня: Международный день крокодила, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня: Международный день крокодила, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня 2024, 03:07  •  115470 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Сухая и теплая погода ожидается сегодня по всей Украине - синоптики

Сухая и теплая погода ожидается сегодня по всей Украине - синоптики

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 05:19  •  1066 просмотра

Read in English

19 июня в Украине осадков не ожидается, температура воздуха будет колебаться от 15-20°C ночью до 27-32°C днем, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В Украине 19 июня осадков не ожидается, температура воздуха будет колебаться от 15-20°C ночью до 27-32°C днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 22-27°.

В Киевской области

Без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в Киеве ночью 18-20°, днем около 30°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
karpatskie-goriКарпатские горы
ukrainaУкраина
kievКиев
Обезглавливание россиянами украинского защитника: в Офисе Генпрокурора рассказали новые ужасные детали
  •  93968 просмотра

Обезглавливание россиянами украинского защитника: в Офисе Генпрокурора рассказали новые ужасные детали

Эксклюзив
В Украинской аграрной конфедерации рассказали о распространенных схемах серого экспорта зерна
  •  106560 просмотра

В Украинской аграрной конфедерации рассказали о распространенных схемах серого экспорта зерна

Эксклюзив
Политики всегда пытаются избегать ответственности за свои слова - адвокат
  •  110455 просмотра

Политики всегда пытаются избегать ответственности за свои слова - адвокат

Зеленский подписал закон о единой зоне роуминга с ЕС
  •  102510 просмотра

Зеленский подписал закон о единой зоне роуминга с ЕС

Эксклюзив
Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала
  •  148387 просмотра

Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала

Эксклюзив
Дело серого экспорта зерна на "Олимпекс": почему зерно до сих пор не арестовали
17 июня 2024, 15:17  •  118121 просмотра

Дело серого экспорта зерна на "Олимпекс": почему зерно до сих пор не арестовали

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как серый экспорт зерна влияет на экономику Украины
17 июня 2024, 12:07  •  119784 просмотра

Эксперт рассказал, как серый экспорт зерна влияет на экономику Украины

Эксклюзив
Политолог о коммюнике Саммита мира: важно, что имеет узкую направленность и касается конкретных вопросов
17 июня 2024, 10:06  •  119019 просмотра

Политолог о коммюнике Саммита мира: важно, что имеет узкую направленность и касается конкретных вопросов

Эксклюзив
Экс-депутат о сообщении Гетманцева: депутат, который начинает давить на суд с помощью уличных методов должен быть сразу арестован
17 июня 2024, 08:09  •  112187 просмотра

Экс-депутат о сообщении Гетманцева: депутат, который начинает давить на суд с помощью уличных методов должен быть сразу арестован

Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира
16 июня 2024, 12:51  •  118340 просмотра

Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира

Популярные

Корпорация из США будет производить боеприпасы в Украине

Корпорация из США будет производить боеприпасы в Украине

  •  34818 просмотра
Блинкен: если Путин ждет ослабления поддержки Украины союзниками, то он ошибается

Блинкен: если Путин ждет ослабления поддержки Украины союзниками, то он ошибается

  •  57853 просмотра
На Днепропетровщине ПВО сбила вражеский шахед

На Днепропетровщине ПВО сбила вражеский шахед

  •  92048 просмотра
Украина уже начала готовить следующие шаги после Саммита мира - Зеленский

Украина уже начала готовить следующие шаги после Саммита мира - Зеленский

  •  74117 просмотра
На фронте произошло 113 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 113 боевых столкновений - Генштаб

  •  64958 просмотра

Публикации

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

  •  118243 просмотра
Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

  •  142572 просмотра
НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

  •  147843 просмотра
Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

  •  150936 просмотра
Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала

Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала
Эксклюзив

  •  148387 просмотра

Война

Генштаб: на фронте за сутки произошло 129 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Краматорском направлениях

Генштаб: на фронте за сутки произошло 129 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Краматорском направлениях

  •  2461 просмотра
Количество пострадавших из-за ночной атаки "шахедов" во Львовской области возросло до двух

Количество пострадавших из-за ночной атаки "шахедов" во Львовской области возросло до двух

  •  4067 просмотра
США одобрили продажу оружия Тайваню

США одобрили продажу оружия Тайваню

  •  20122 просмотра
Оккупанты 379 раз ударили по Запорожской области

Оккупанты 379 раз ударили по Запорожской области

  •  17473 просмотра
Силы ПВО сбили 19 из 21 "шахедов"

Силы ПВО сбили 19 из 21 "шахедов"

  •  21079 просмотра

политика

США одобрили продажу оружия Тайваню

США одобрили продажу оружия Тайваню

  •  20122 просмотра
Южная Корея выразила Китаю беспокойство из-за визита Путина в КНДР

Южная Корея выразила Китаю беспокойство из-за визита Путина в КНДР

  •  27557 просмотра
Корпорация из США будет производить боеприпасы в Украине

Корпорация из США будет производить боеприпасы в Украине

  •  34798 просмотра
Российский дипломат в Швейцарии пытался купить оружие перед Саммитом мира

Российский дипломат в Швейцарии пытался купить оружие перед Саммитом мира

  •  29077 просмотра
"Мы можем обойтись без российского газа", - канцлер Австрии

"Мы можем обойтись без российского газа", - канцлер Австрии

  •  34595 просмотра

Война

Генштаб: на фронте за сутки произошло 129 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Краматорском направлениях

Генштаб: на фронте за сутки произошло 129 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Краматорском направлениях

  •  2461 просмотра
Количество пострадавших из-за ночной атаки "шахедов" во Львовской области возросло до двух

Количество пострадавших из-за ночной атаки "шахедов" во Львовской области возросло до двух

  •  4067 просмотра
США одобрили продажу оружия Тайваню

США одобрили продажу оружия Тайваню

  •  20122 просмотра
Оккупанты 379 раз ударили по Запорожской области

Оккупанты 379 раз ударили по Запорожской области

  •  17473 просмотра
Силы ПВО сбили 19 из 21 "шахедов"

Силы ПВО сбили 19 из 21 "шахедов"

  •  21079 просмотра

политика

США одобрили продажу оружия Тайваню

США одобрили продажу оружия Тайваню

  •  20122 просмотра
Южная Корея выразила Китаю беспокойство из-за визита Путина в КНДР

Южная Корея выразила Китаю беспокойство из-за визита Путина в КНДР

  •  27557 просмотра
Корпорация из США будет производить боеприпасы в Украине

Корпорация из США будет производить боеприпасы в Украине

  •  34798 просмотра
Российский дипломат в Швейцарии пытался купить оружие перед Саммитом мира

Российский дипломат в Швейцарии пытался купить оружие перед Саммитом мира

  •  29077 просмотра
"Мы можем обойтись без российского газа", - канцлер Австрии

"Мы можем обойтись без российского газа", - канцлер Австрии

  •  34595 просмотра

Новости Бизнеса

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

  •  57636 просмотра
Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

17 июня 2024, 12:25  •  78423 просмотра
В Украине открыли первый проект "Учебная аптека "Подорожник" с инновационным подходом

В Украине открыли первый проект "Учебная аптека "Подорожник" с инновационным подходом

17 июня 2024, 10:46  •  79174 просмотра

Экономика

Корпорация из США будет производить боеприпасы в Украине

Корпорация из США будет производить боеприпасы в Украине

  •  34798 просмотра
"Мы можем обойтись без российского газа", - канцлер Австрии

"Мы можем обойтись без российского газа", - канцлер Австрии

  •  34595 просмотра
Первая страна Евросоюза начала добычу урана в мире

Первая страна Евросоюза начала добычу урана в мире

  •  18748 просмотра
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

  •  18088 просмотра
В Киеве количество многоэтажек, где не отключали "свет" во время действия графиков, уменьшилось втрое - ДТЭК

В Киеве количество многоэтажек, где не отключали "свет" во время действия графиков, уменьшилось втрое - ДТЭК

  •  34294 просмотра

Киев

На Львовщине ПВО сбила все шахэды, которые атаковали область

На Львовщине ПВО сбила все шахэды, которые атаковали область

  •  23845 просмотра
На Днепропетровщине ПВО сбила вражеский шахед

На Днепропетровщине ПВО сбила вражеский шахед

  •  91946 просмотра
В Киеве количество многоэтажек, где не отключали "свет" во время действия графиков, уменьшилось втрое - ДТЭК

В Киеве количество многоэтажек, где не отключали "свет" во время действия графиков, уменьшилось втрое - ДТЭК

  •  34294 просмотра
Покушение на казахского оппозиционера в Киеве: мужчина в тяжелом состоянии, нападавшего еще ищут

Покушение на казахского оппозиционера в Киеве: мужчина в тяжелом состоянии, нападавшего еще ищут

  •  29028 просмотра
В Киеве произошла стрельба, есть пострадавший: что известно

В Киеве произошла стрельба, есть пострадавший: что известно

  •  30939 просмотра