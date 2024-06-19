Сухая и теплая погода ожидается сегодня по всей Украине - синоптики
Киев • УНН
19 июня в Украине осадков не ожидается, температура воздуха будет колебаться от 15-20°C ночью до 27-32°C днем, ветер юго-западный, 3-8 м/с.
В Украине 19 июня осадков не ожидается, температура воздуха будет колебаться от 15-20°C ночью до 27-32°C днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков.
Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 22-27°.
В Киевской области
Без осадков.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в Киеве ночью 18-20°, днем около 30°.
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