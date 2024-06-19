Суха та тепла погода очікується сьогодні по всій Україні - синоптики
Київ • УНН
19 червня в Україні опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 15-20°C вночі до 27-32°C вдень, вітер південно-західний, 3-8 м/с.
В Україні 19 червня опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 15-20°C вночі до 27-32°C вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, сьогодні без опадів.
Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 22-27°.
На Київщині
Без опадів.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°; у Києві вночі 18-20°, вдень близько 30°.