Судью из Закарпатья подозревают в получении более 640 000 гривен доплат за фейковую научную степень

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Судья использовал недействительный диплом для получения 15% надбавки к окладу. За восемь лет он незаконно присвоил более 640 тысяч бюджетных гривен.

Судью из Закарпатья подозревают в получении более 640 000 гривен доплат за фейковую научную степень
Фото: Офис Генерального прокурора

Судье Великоберезнянского районного суда Закарпатской области сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами. По данным следствия, он получал доплаты за ученую степень без законных оснований. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Подробности

По информации следствия, судья использовал диплом доктора философии в области права, выданный Межрегиональной академией управления персоналом. Этот документ не является государственного образца и не подтверждает ученую степень в Украине.

Также установлено, что учебное заведение ввело собственную систему аттестации научных кадров без надлежащих полномочий, что противоречит требованиям законодательства. Однако, несмотря на отсутствие законных оснований, в марте 2017 года судья обратился с заявлением об установлении доплаты за ученую степень, указав недостоверные сведения. На основании этого заявления ему назначили ежемесячную надбавку в размере 15% должностного оклада.

В период с апреля 2017 года по октябрь 2025 года он безосновательно получил более 640 тысяч гривен бюджетных средств.

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении судье Великоберезнянского районного суда Закарпатской области в завладении бюджетными средствами путем обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Напомним

Председателем Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) избран Игорь Строгий. Заместителем председателя ВАКС избран Дмитрий Михайленко.

14 февраля 2026 года истек срок административных полномочий председателя ВАКС Веры Михайленко.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Военное положение
Дмитрий Михайленко