Суддю із Закарпаття підозрюють у отриманні понад 640 000 гривень доплат за фейковий науковий ступінь
Київ • УНН
Суддя використовував недійсний диплом для отримання 15% надбавки до окладу. За вісім років він незаконно привласнив понад 640 тисяч бюджетних гривень.
Судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами. За даними слідства, він отримував доплати за науковий ступінь без законних підстав. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За інформацією слідства, суддя використав диплом доктора філософії у галузі права, виданий Міжрегіональною академією управління персоналом. Цей документ не є державного зразка і не підтверджує науковий ступінь в Україні.
Також встановлено, що навчальний заклад запровадив власну систему атестації наукових кадрів без належних повноважень, що суперечить вимогам законодавства. Однак, попри відсутність законних підстав, у березні 2017 року суддя звернувся із заявою про встановлення доплати за науковий ступінь, вказавши недостовірні відомості. На підставі цієї заяви йому призначили щомісячну надбавку у розмірі 15% посадового окладу.
У період з квітня 2017 року по жовтень 2025 року він безпідставно отримав понад 640 тисяч гривень бюджетних коштів.
Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області у заволодінні бюджетними коштами шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 КК України)
