Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Суддю із Закарпаття підозрюють у отриманні понад 640 000 гривень доплат за фейковий науковий ступінь

Київ • УНН

 • 1328 перегляди

Суддя використовував недійсний диплом для отримання 15% надбавки до окладу. За вісім років він незаконно привласнив понад 640 тисяч бюджетних гривень.

Суддю із Закарпаття підозрюють у отриманні понад 640 000 гривень доплат за фейковий науковий ступінь
Фото: Офіс Генерального прокурора

Судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами. За даними слідства, він отримував доплати за науковий ступінь без законних підстав. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

За інформацією слідства, суддя використав диплом доктора філософії у галузі права, виданий Міжрегіональною академією управління персоналом. Цей документ не є державного зразка і не підтверджує науковий ступінь в Україні.

Також встановлено, що навчальний заклад запровадив власну систему атестації наукових кадрів без належних повноважень, що суперечить вимогам законодавства. Однак, попри відсутність законних підстав, у березні 2017 року суддя звернувся із заявою про встановлення доплати за науковий ступінь, вказавши недостовірні відомості. На підставі цієї заяви йому призначили щомісячну надбавку у розмірі 15% посадового окладу.

У період з квітня 2017 року по жовтень 2025 року він безпідставно отримав понад 640 тисяч гривень бюджетних коштів.

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області у заволодінні бюджетними коштами шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 КК України)

- йдеться у дописі.

Головою Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) обрано Ігоря Строгого. Заступником голови ВАКС обрано Дмитра Михайленка.

14 лютого 2026 року сплив строк адміністративних повноважень голови ВАКС Віри Михайленко.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал
Державний бюджет
Воєнний стан
Дмитро Михайленко