Суд по делу резонансного ДТП в Харькове перенесли на 2 апреля

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17536 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 22575 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 68144 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76642 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102156 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109263 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116594 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121929 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133050 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146785 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Актуальное
Суд по делу резонансного ДТП в Харькове перенесли на 2 апреля

Суд по делу резонансного ДТП в Харькове перенесли на 2 апреля

Киев  •  УНН

 • 11220 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 21 марта. УНН. Заседание Киевского райсуда Харькова по делу о смертельном харьковском ДТП, в совершении которого обвиняются Елена Зайцева и Геннадий Дронов, перенесли на 2 апреля, сообщил корреспондент УНН

Так, сегодняшнее судебное заседание по делу, во время которого дал показания свидетель ДТП Роман Пятелин, закончилось. Слушание продолжится 2 апреля в 14:00.

Отметим, что Р.Пятелин - первый свидетель из 15 от стороны обвинения.

Как сообщал УНН, 21 марта свидетель Роман Пятелин дал показания в Киевском райсуде Харькова по делу о резонансном харьковском ДТП.

Напомним, в результате столкновения погибли на месте пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.

Украинские Национальные Новости

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