Суд по делу резонансного ДТП в Харькове перенесли на 2 апреля
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 21 марта. УНН. Заседание Киевского райсуда Харькова по делу о смертельном харьковском ДТП, в совершении которого обвиняются Елена Зайцева и Геннадий Дронов, перенесли на 2 апреля, сообщил корреспондент УНН.
Так, сегодняшнее судебное заседание по делу, во время которого дал показания свидетель ДТП Роман Пятелин, закончилось. Слушание продолжится 2 апреля в 14:00.
Отметим, что Р.Пятелин - первый свидетель из 15 от стороны обвинения.
Как сообщал УНН, 21 марта свидетель Роман Пятелин дал показания в Киевском райсуде Харькова по делу о резонансном харьковском ДТП.
Напомним, в результате столкновения погибли на месте пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.