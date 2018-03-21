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Суд у справі резонансної ДТП у Харкові перенесли на 2 квітня

Суд у справі резонансної ДТП у Харкові перенесли на 2 квітня

Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 21 березня. УНН. Засідання Київського райсуду Харкова у справі щодо смертельної харківської ДТП, у скоєнні якої обвинувачуються Олена Зайцева та Геннадій Дронов, перенесли на 2 квітня, повідомив кореспондент УНН.

Так, сьогоднішнє судове засідання у справі, під час якого дав свідчення свідок ДТП Роман Пятєлін, завершилося. Слухання продовжиться 2 квітня о 14:00.

Зазначимо, що Р.Пятєлін – перший свідок з 15-ти від сторони обвинувачення.

Як повідомляв УНН, 21 березня свідок Роман Пятєлін дав свідчення у Київському райсуді Харкова у справі щодо резонансної харківської ДТП.

Нагадаємо, унаслідок зіткнення загинули на місці п'ятеро пішоходів у віці від 19 до 46 років, ще одна постраждала — 24-річна Діана Берченко — пізніше померла в лікарні від травматичного шоку на тлі вкрай важкої черепно-мозкової травми з набряком головного мозку, який розвинувся. Крім того, травми різної тяжкості отримали п’ять осіб.

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