Судебная реформа: США и Британия предложили кандидатов в этическую комиссию при ВСП

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Иностранные партнеры Украины подали предложения в состав Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия, создание которой предусмотрено судебной реформой Президента Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.