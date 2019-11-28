Судебная реформа: США и Британия предложили кандидатов в этическую комиссию при ВСП

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Иностранные партнеры Украины подали предложения в состав Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия, создание которой предусмотрено судебной реформой Президента Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"27 ноября Агентство США по международному развитию и посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине направили вна адрес Высшего совета правосудия предложения по международным экспертам в состав Комиссии по вопросам добропорядочности и этики", - указали в ОПУ.

О номинирования экспертов они сообщили также Офис Президента, который инициировал реформирование судебной системы.

Так, в состав Комиссии по вопросам добропорядочности и этики было предложено:

  • Карлоса Кастресана (экс-председатель Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале, созданной Организацией Объединенных Наций, член Международного антикоррупционного консультативного совета (МАКС) в Украине);
  • Джованни Кесслера (бывший генеральный директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, член Международного антикоррупционного консультативного совета в Украине);
  • Роберта Корди (член Государственной комиссии по вопросам этики, бывший начальник федерального Управления по борьбе с коррупцией в государственной сфере (США).

Кроме того, в перечень экспертов была включена Клаудиа Эскобар (экс-судья апелляционного суда Гватемалы, получила награду за развитие демократии Democracy Award от Национального фонда поддержки демократии (NED) за преданность делу борьбы с коррупцией и поддержки прав человека) в случае, если кто-то из трех предложенных экспертов по определенным причинам не сможет выполнять функции члена Комиссии.

"Все четверо экспертов были ранее предложены в состав Общественного совета международных экспертов, созданного в соответствии с Законом Украины "О Высшем антикоррупционном суде", - указали в ОПУ.

Еще трех членов в состав Комиссии по вопросам добродетели должен делегировать Высший совет правосудия.

"Ожидаем, что процесс формирования Комиссии по вопросам добропорядочности и этики пройдет без каких-либо проволочек и затягиваний", - указали в Офисе Президента.

В ОПУ напомнили, что 16 октября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей "и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

Его называют судебной реформой Зеленского. Он вступил в силу 7 ноября. По поводу закона выражала обеспокоенность Генсек СЕ.

Документ, в частности, предусматривает создание Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая имеет полномочия оценивания членов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и судей Верховного Суда на соответствие критериям добропорядочности и профессиональной этики, и, в случае обнаружения несоответствия, инициировать их увольнение.

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