Генсек РЄ стурбована законодавчими змінами щодо судової гілки влади

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Генеральний Секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич у своєму терміновому листі до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка висловила занепокоєння щодо проєкту закону № 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування", який у вівторок, 1 жовтня, був рекомендований до ухвалення у другому читанні комітетом Верховної Ради з питань правової політики. Про це УНН повідомили у пресслужбі ВККСУ.