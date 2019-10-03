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Генсек РЄ стурбована законодавчими змінами щодо судової гілки влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Генеральний Секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич у своєму терміновому листі до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка висловила занепокоєння щодо проєкту закону № 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування", який у вівторок, 1 жовтня, був рекомендований до ухвалення у другому читанні комітетом Верховної Ради з питань правової політики. Про це УНН повідомили у пресслужбі ВККСУ.

Генсек РЄ стурбована законодавчими змінами щодо судової гілки влади

Як вказали у ВККСУ, законопроект, зокрема, передбачає скорочення суддів Верховного Суду до 100 осіб (наразі працює 192 судді), зміну правил добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з повним перезавантаженням цього органу та звуження гарантій незалежності суддів.

"У ньому пропонуються широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи. Зокрема, проєкт закону впливає на статус та кваліфікаційні вимоги до суддів та на пов’язані з цим процедури", - зазначає Генсек Ради Європи у своєму листі.

"Найбільш важливо, щоб (реформування) ґрунтувалося на досягненнях реформ, впроваджених для того, щоб відповідати стандартам Ради Європи та міжнародним стандартам", - наголосила Пейчинович-Бурич.

Також зазначається, що днями був оприлюднений повний звіт Ради Європи щодо реформування системи правосуддя в Україні 2014-2018 років, в якому експерти РЄ відзначили "позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя".

Генсек Ради Європи привернула увагу до рішення Комітету міністрів РЄ, оприлюдненому за результатами розгляду питання щодо виконання Україною рішення ЄСПЛ у справі "Олександр Волков проти України".

Комітет міністрів РЄ підкреслив, що "запропоновані законодавчі зміни мають узгоджуватись із Конвенцією (про захист прав людини і основоположних свобод) та практикою Суду (Європейського суду з прав людини), з принципами незалежності судової влади і з відповідними рекомендаціями Ради Європи", та закликав органи української влади "в повній мірі використати практичний досвід та знання експертів Ради Європи в цьому питанні".

"Наполегливо підтримую цей заклик та пропоную підтримку Ради Європи в цьому питанні", - підсумувала Пейчинович-Бурич.

Нагадаємо, 12 вересня народні депутати України ухвалили за основу законопроект 1008, який передбачає значне скорочення кількості суддів Верховного Суду.

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