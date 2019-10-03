Генсек СЕ обеспокоена законодательными изменениями по судебной ветви власти

КИЕВ. 3 октября. УНН. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в своем срочном письме к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко выразила обеспокоенность по проекту закона № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", который во вторник, 1 октября, был рекомендован к принятию во втором чтении комитетом Верховной Рады по вопросам правовой политики. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ВККСУ.