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Генсек СЕ обеспокоена законодательными изменениями по судебной ветви власти

Киев • УНН

 • 15250 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в своем срочном письме к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко выразила обеспокоенность по проекту закона № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", который во вторник, 1 октября, был рекомендован к принятию во втором чтении комитетом Верховной Рады по вопросам правовой политики. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ВККСУ.

Генсек СЕ обеспокоена законодательными изменениями по судебной ветви власти

Как указали в ВККСУ, законопроект, в частности, предусматривает сокращение судей Верховного Суда до 100 человек (сейчас работает 192 судьи), изменение правил отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины с полной перезагрузкой этого органа и сужение гарантий независимости судей.

"В нем предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и на связанные с этим процедуры", - отмечает Генсек Совета Европы в своем письме.

"Наиболее важно, чтобы (реформирование) основывалось на достижениях реформ, внедренных для того, чтобы соответствовать стандартам Совета Европы и международным стандартам", - подчеркнула Пейчинович-Бурич.

Также отмечается, что на днях был обнародован полный отчет Совета Европы по реформированию системы правосудия в Украине 2014-2018 годов, в котором эксперты СЕ отметили "положительную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия".

Генсек Совета Европы привлекла внимание к решению Комитета министров СЕ, обнародованному по результатам рассмотрения вопроса о выполнении Украиной решения ЕСПЧ по делу "Александр Волков против Украины".

Комитет министров СЕ подчеркнул, что "предложенные законодательные изменения должны согласовываться с Конвенцией (о защите прав человека и основных свобод) и практикой Суда (Европейского суда по правам человека), с принципами независимости судебной власти и с соответствующими рекомендациями Совета Европы", и призвал органы украинской власти "в полной мере использовать практический опыт и знания экспертов Совета Европы в этом вопросе".

"Настоятельно поддерживаю этот призыв и предлагаю поддержку Совета Европы в этом вопросе", - подытожила Пейчинович-Бурич.

Напомним, 12 сентября народные депутаты Украины приняли за основу законопроект 1008, который предусматривает значительное сокращение количества судей Верховного Суда.

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