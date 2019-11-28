Судова реформа: США і Британія запропонували кандидатів до етичної комісії при ВРП

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Іноземні партнери України подали пропозиції до складу Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя, створення якої передбачено судовою реформою Президента Володимира Зеленського. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.