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Судова реформа: США і Британія запропонували кандидатів до етичної комісії при ВРП

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Іноземні партнери України подали пропозиції до складу Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя, створення якої передбачено судовою реформою Президента Володимира Зеленського. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"27 листопада Агентство США з міжнародного розвитку та посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні надіслали на адресу Вищої ради правосуддя пропозиції щодо міжнародних експертів до складу Комісії з питань доброчесності та етики", - вказали в ОПУ.

Про номінування експертів вони повідомили також Офіс Президента, який ініціював реформування судової системи.

Так, до складу Комісії з питань доброчесності та етики було запропоновано:

  • Карлоса Кастресану (екс-голова Міжнародної комісії проти безкарності у Гватемалі, створеної Організацією Об’єднаних Націй, член Міжнародної антикорупційної консультативної ради (МАКР) в Україні);
  • Джованні Кесслера (колишній генеральний директор Європейського бюро з боротьби з шахрайством, член Міжнародної антикорупційної консультативної ради в Україні);
  • Роберта Корді (член Державної комісії з питань етики, колишній начальник федерального Управління боротьби з корупцією в державній сфері (США).

Крім того, до переліку експертів було включено Клаудіу Ескобар (екс-суддя апеляційного суду Гватемали, отримала нагороду за розвиток демократії Democracy Award від Національного фонду підтримки демократії (NED) за відданість справі боротьби з корупцією та підтримки прав людини) на випадок, якщо хтось із трьох запропонованих експертів з певних причин не зможе виконувати функції члена Комісії.

"Усі четверо експертів були раніше запропоновані до складу Громадської ради міжнародних експертів, створеної відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд", - вказали в ОПУ.

Іще трьох членів до складу Комісії з питань доброчесності має делегувати Вища рада правосуддя.

"Очікуємо, що процес формування Комісії з питань доброчесності та етики відбудеться без будь-яких зволікань та затягувань", - вказали в Офісі Президента.

В ОПУ вказали, що 16 жовтня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". 

Його називають судовою реформою Зеленського. Він набрав чинності 7 листопада. З приводу закону висловлювала стурбованість Генсек РЄ.

Документ, зокрема, передбачає створення Комісії з питань доброчесності та етики, яка має повноваження оцінювання членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та суддів Верховного Суду на відповідність критеріям доброчесності та професійної етики, і, у разі виявлення невідповідності, ініціювати їхнє звільнення.

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