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Судно "Балта", потерпевшее бедствие у острова Змеиного, буксируют в Одессу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Личный состав, который не задействован в мероприятиях по борьбе за живучесть судна "Балта", был доставлен в пункт постоянной дислокации. Сейчас осуществляется буксировка корабля в пункт базирования Одесса. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины, пишет УНН.

Цитата

“По состоянию на 08.30 14.10.2021 — личный состав, который не задействовано в мероприятиях по борьбе за живучесть был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо”, — сообщили в ВМС.

Детали

По данным пресс-службы, дополнительно было задействовано личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС ВС Украины, который находится на корабле и обеспечивает проведение мероприятий по борьбе за живучесть.

“Сейчас осуществляется буксировка корабля в пункт базирования Одесса в сопровождении кораблей и катеров ВМС ВС Украины и казенного предприятия ”Морская поисково-спасательная служба“ Министерства инфраструктуры Украины”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Контекст

13 октября стало известно, что в Черном море близ острова Змеиный терпит бедствие судно размагничивания ВМС Украины U-811 “Балта”.

По данным ВМС ВС Украины, судно потеряло ход и мало затопленными являются по меньшей мере два отсека.

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