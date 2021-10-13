Українське судно "Балта" зазнає лиха біля острова Зміїного. Операція з надання допомоги триває
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Чорному морі поблизу острова Зміїний зазнає лиха судно розмагнічування ВМС України U-811 "Балта". Про це у Facebook повідомив народний депутат Михайло Забродський, передає УНН.
Деталі
Як зазначає Забродський, надзвичайна ситуація на борту судна виникла близько 14 годин тому. За інформацією від військовослужбовців ВМС ЗС України, судно втратило хід і має затопленими щонайменше два відсіки.
"Головним завданням "Балти" за призначенням є проведення спеціальних заходів з метою зменшення власних магнітних полів бойових кораблів та суден забезпечення наших ВМС. Екіпаж судна становить 45 чоловік за штатом. У ВМС України це єдине судно такого призначення", - підкреслив Забродський.
Забродський розповів, що протягом доби спроби застосування для спасіння "Балти" засобів ВМС України і Одеського морського порту не принесли очікуваного результату. На даний момент для рятування судна задіяні морський буксир і патрульні катери. Сьогодні ввечері до виходу в море на рятувальну операцію аврально був підготовлений СРК "Сімферополь", який проходить заводські ходові випробування в Одесі. Разом із екіпажом на борту "Сімферополя" знаходяться фахівці ПрАТ Завод "Кузня на Рибальському".
Крім того, за його словами, метеоумови в районі значно ускладнюють проведення рятувальних дій. Море неспокійне. Швидкість вітру досягає 10 м/с. Висота хвиль – до 2 метрів.
Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний, що було розгорнуто пункт управління пошуково-рятувального забезпечення, налагоджено взаємодію із казенним підприємством "Морська пошуково-рятувальна служба" Міністерства інфраструктури України, Державною прикордонною службою України, ДСНС.
"До операції залучено кораблі і катери в кількості вісім одиниць та чотири одиниці повітряних суден. Завдяки злагодженим та впевненим діям екіпажа корабля аварійну ситуацію вдалося стабілізувати. Загрози життю особового складу немає. Загрози втрати судна немає", - йдеться в повідомленні.
Зараз триває операція щодо надання допомоги аварійному кораблю та повернення його до пункту постійної дислокації.