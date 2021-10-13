Українське судно "Балта" зазнає лиха біля острова Зміїного. Операція з надання допомоги триває

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Як зазначає Забродський, надзвичайна ситуація на борту судна виникла близько 14 годин тому. За інформацією від військовослужбовців ВМС ЗС України, судно втратило хід і має затопленими щонайменше два відсіки.

"Головним завданням "Балти" за призначенням є проведення спеціальних заходів з метою зменшення власних магнітних полів бойових кораблів та суден забезпечення наших ВМС. Екіпаж судна становить 45 чоловік за штатом. У ВМС України це єдине судно такого призначення", - підкреслив Забродський.

Забродський розповів, що протягом доби спроби застосування для спасіння "Балти" засобів ВМС України і Одеського морського порту не принесли очікуваного результату. На даний момент для рятування судна задіяні морський буксир і патрульні катери. Сьогодні ввечері до виходу в море на рятувальну операцію аврально був підготовлений СРК "Сімферополь", який проходить заводські ходові випробування в Одесі. Разом із екіпажом на борту "Сімферополя" знаходяться фахівці ПрАТ Завод "Кузня на Рибальському".

Крім того, за його словами, метеоумови в районі значно ускладнюють проведення рятувальних дій. Море неспокійне. Швидкість вітру досягає 10 м/с. Висота хвиль – до 2 метрів.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний, що було розгорнуто пункт управління пошуково-рятувального забезпечення, налагоджено взаємодію із казенним підприємством "Морська пошуково-рятувальна служба" Міністерства інфраструктури України, Державною прикордонною службою України, ДСНС.

"До операції залучено кораблі і катери в кількості вісім одиниць та чотири одиниці повітряних суден. Завдяки злагодженим та впевненим діям екіпажа корабля аварійну ситуацію вдалося стабілізувати. Загрози життю особового складу немає. Загрози втрати судна немає", - йдеться в повідомленні.

Зараз триває операція щодо надання допомоги аварійному кораблю та повернення його до пункту постійної дислокації.