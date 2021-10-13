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Украинское судно "Балта" терпит бедствие у острова Змеиного. Операция по оказанию помощи продолжается

Киев  •  УНН

 • 41362 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. В Черном море близ острова Змеиный терпит бедствие судно размагничивания ВМС Украины U-811 "Балта". Об этом в Facebook сообщил народный депутат Михаил Забродский, передает УНН.

Детали

Как отмечает Забродский, чрезвычайная ситуация на борту судна возникла около 14 часов назад. По информации от военнослужащих ВМС ВС Украины, судно потеряло ход и имеет затопленными по меньшей мере два отсека.

"Главной задачей "Балты" по назначению является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения наших ВМС. Экипаж судна составляет 45 человек по штату. В ВМС Украины это единственное судно такого назначения", - подчеркнул Забродский.

Забродский рассказал, что в течение суток попытки применения для спасения "Балты" средств ВМС Украины и Одесского морского порта не принесли ожидаемого результата. На данный момент для спасения судна задействованы морской буксир и патрульные катера. Сегодня вечером к выходу в море на спасательную операцию аврально был подготовлен СРК "Симферополь", который проходит заводские ходовые испытания в Одессе. Вместе с экипажем на борту "Симферополя" находятся специалисты ЗАО Завод "Кузница на Рыбацком".

Кроме того, по его словам, метеоусловия в районе значительно затрудняют проведение спасательных действий. Море неспокойное. Скорость ветра достигает 10 м/с. Высота волн - до 2 метров.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный, что было развернуто пункт управления поисково-спасательного обеспечения, налажено взаимодействие с казенным предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службой Украины, ГСЧС.

"К операции привлечены корабли и катера в количестве восемь единиц и четыре единицы воздушных суден. Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет", - говорится в сообщении.

Сейчас идет операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации.

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