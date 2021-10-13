Украинское судно "Балта" терпит бедствие у острова Змеиного. Операция по оказанию помощи продолжается
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Черном море близ острова Змеиный терпит бедствие судно размагничивания ВМС Украины U-811 "Балта". Об этом в Facebook сообщил народный депутат Михаил Забродский, передает УНН.
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Как отмечает Забродский, чрезвычайная ситуация на борту судна возникла около 14 часов назад. По информации от военнослужащих ВМС ВС Украины, судно потеряло ход и имеет затопленными по меньшей мере два отсека.
"Главной задачей "Балты" по назначению является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения наших ВМС. Экипаж судна составляет 45 человек по штату. В ВМС Украины это единственное судно такого назначения", - подчеркнул Забродский.
Забродский рассказал, что в течение суток попытки применения для спасения "Балты" средств ВМС Украины и Одесского морского порта не принесли ожидаемого результата. На данный момент для спасения судна задействованы морской буксир и патрульные катера. Сегодня вечером к выходу в море на спасательную операцию аврально был подготовлен СРК "Симферополь", который проходит заводские ходовые испытания в Одессе. Вместе с экипажем на борту "Симферополя" находятся специалисты ЗАО Завод "Кузница на Рыбацком".
Кроме того, по его словам, метеоусловия в районе значительно затрудняют проведение спасательных действий. Море неспокойное. Скорость ветра достигает 10 м/с. Высота волн - до 2 метров.
Как сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный, что было развернуто пункт управления поисково-спасательного обеспечения, налажено взаимодействие с казенным предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службой Украины, ГСЧС.
"К операции привлечены корабли и катера в количестве восемь единиц и четыре единицы воздушных суден. Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет", - говорится в сообщении.
Сейчас идет операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации.