Судно "Балта", яке зазнало лиха біля острова Зміїного, буксирують до Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Особовий склад, який не задіяно у заходах з боротьби за живучість судна “Балта” було доставлено у пункт постійної дислокації. Наразі здійснюється буксирування корабля до пункту базування Одеса. Про це інформує пресслужба ВМС ЗС України, пише УНН.
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“Станом на 08.30 14.10.2021 — особовий склад, який не задіяно у заходах з боротьби за живучість було доставлено у пункт постійної дислокації. Військовослужбовці почувають себе добре”, — повідомили у ВМС.
Деталі
За даними пресслужби, додатково було задіяно особовий склад аварійно-рятувального загону ВМС ЗС України, який знаходиться на кораблі та забезпечує проведення заходів з боротьби за живучість.
“Наразі здійснюється буксирування корабля до пункту базування Одеса у супроводженні кораблів і катерів Військово-Морських Сил ЗС України та казенного підприємства „Морська пошуково-рятувальна служба“ Міністерства інфраструктури України”, — йдеться в повідомленні пресслужби.
Контекст
13 жовтня стало відомо, що у Чорному морі поблизу острова Зміїний зазнає лиха судно розмагнічування ВМС України U-811 “Балта”.
За даними ВМС ЗС України, судно втратило хід і мало затопленими є щонайменше два відсіки.