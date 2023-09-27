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Судье из Киевской области сообщили о подозрении в получении взятки

Судье из Киевской области сообщили о подозрении в получении взятки

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили на коррупции судью Броварского горрайонного суда Киевской области. Он требовал 4 тыс. долларов взятки за «правильное решение вопроса» во время судебного заседания, сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Правоохранители разоблачили судью «с поличным» при получении второго транша взятки в размере 3 тыс. долларов.

По данным следствия, судья получил деньги от представителя одной из сторон по гражданскому делу. За это – обещал принять решение в пользу этой стороны.

Взятку получал двумя траншами: сначала 1 тыс. долларов за решение, которое обязало другую сторону искать дополнительные доказательства по делу, а еще 3 тыс. – за решение о взыскании долга в пользу истца.

Сейчас судье сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Во время обысков у него изъяли расфасованные в разные конверты 15 600 долларов.

Продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

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