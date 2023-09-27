Судді із Київщини повідомили про підозру в одержанні хабаря
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили на корупції суддю Броварського міськрайонного суду Київської області. Він вимагав 4 тис. доларів хабаря за «правильне вирішення питання» під час судового засідання, повідомляє СБУ, пише УНН.
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Правоохоронці викрили суддю «на гарячому» при отриманні другого траншу хабаря у розмірі 3 тис. доларів.
За даними слідства, суддя одержав гроші від представника однієї зі сторін у цивільній справі. За це – обіцяв ухвалити рішення на користь цієї сторони.
Хабар отримував двома траншами: спочатку 1 тис. доларів за рішення, що зобов'язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще 3 тис. – за рішення про стягнення боргу на користь позивача.
Наразі судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Під час обшуків у нього вилучили розфасовані в різні конверти 15 600 доларів.
Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.
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