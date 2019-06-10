Суд освободил из-под стражи экс-главу Апелляционного суда Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Киевский апелляционный суд отменил решение Голосеевского районного суда города Киева о продлении ареста бывшему главе Апелляционного суда АР Крым Валерию Чернобуку, его освободили из-под стражи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, передает УНН.
"Только что Киевский апелляционный суд отменил постановление Голосеевского райсуда Киева, которым был продлен срок содержания под стражей бывшему главе Апелляционного суда АР Крым, и, соответственно, он освобожден из-под стражи", - указали в прокуратуре.
Позиция защиты, как отмечается, основывалась на том, что подозреваемый является действующим судьей, поскольку 29 ноября 2018 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады Украины от 29 сентября 2016 года "Об увольнении судьи".
"Однако, в соответствии с ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" отменные постановления ВР Украины "Об увольнении судьи" не является основанием для восстановления на должности судьи, то есть лицо не получило статус судьи. Решение вопроса об увольнении лица с должности судьи, в соответствии с действующим законодательством, относится исключительно к полномочиям Высшего совета правосудия. Аналогичная позиция высказана Верховным Судом..." - заявили в ведомстве.
"Стоит отметить, что после решения Верховного Суда состоялись два заседания Киевского городского суда о продлении срока содержания под стражей, которые оставляли в силе меру пресечения", - добавили в прокуратуре.
Напомним, 20 мая Голосеевский райсуд Киева оставил под стражей экс-главу Апелляционного суда АРК Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене.