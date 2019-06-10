Суд звільнив з-під варти екс-голову Апеляційного суду Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Київський апеляційний суд скасував ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва щодо продовження арешту колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Валерію Чорнобуку, та звільнено його з-під варти. Про це повідомила прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим, передає УНН.
"Щойно Київський апеляційний суд скасувано ухвалу Голосіївського райсуду Києва, якою було продовжено строк тримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду АР Крим та відповідно звільнено його з-під варти", - вказали у прокуратурі.
Позиція захисту, як зазначається, ґрунтувалася на тому, що підозрюваний є діючим суддею, оскільки 29 листопада 2018 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнано протиправним та скасовано постанову Верховної Ради України від 29 вересня 2016 року "Про звільнення судді".
"Проте, у відповідності до ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" скасування постанови ВР України "Про звільнення судді" не є підставою для відновлення на посаді судді, тобто особа не набула статусу судді. Вирішення питання щодо звільнення особи з посади судді, у відповідності до чинного законодавства, відноситься виключно до повноважень Вищої ради правосуддя. Аналогічна позиція висловлена Верховним Судом..." - заявили у відомстві.
"Варто зазначити, що після рішення Верховного Суду відбулись два засідання Київського міського суду щодо продовження строку тримання під вартою, які залишали в силі запобіжний захід", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, 20 травня Голосіївський райсуд Києва залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду АРК Валерія Чорнобука, якого підозрюють в державній зраді.