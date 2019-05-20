Суд залишив екс-главу Апеляційного суду Криму під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Голосіївський районний суд Києва залишив під вартою колишнього главу Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука, якого підозрюють в державній зраді. Про це в Facebook поінформувала прокуратура АР Крим, передає УНН.
"20 травня 2019 року Голосіївський районний суд м. Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення та продовжив до 27 червня 2019 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду АР Крим, який обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 111 КК України (державно зрада)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Валерій Чорнобук підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частина 1 статті 111 "Державна зрада" Кримінального кодексу України.
Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.