Суд оставил экс-главу Апелляционного суда Крыма под стражей

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 45848 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 69302 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 85835 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98298 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123583 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111792 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137886 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд оставил экс-главу Апелляционного суда Крыма под стражей

Суд оставил экс-главу Апелляционного суда Крыма под стражей

Киев  •  УНН

 • 9158 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Голосеевский районный суд Киева оставил под стражей бывшего главу Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука, которого подозревают в государственной измене. Об этом в Facebook сообщила прокуратура АР Крым, передает УНН.

"20 мая 2019 года Голосеевский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил до 27 июня 2019 года меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Апелляционного суда АР Крым, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК Украины (государственно измена)", - говорится в сообщении.

Напомним, Валерий Чорнобук подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного часть 1 статьи 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

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