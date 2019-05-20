Суд оставил экс-главу Апелляционного суда Крыма под стражей

"20 мая 2019 года Голосеевский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил до 27 июня 2019 года меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Апелляционного суда АР Крым, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК Украины (государственно измена)", - говорится в сообщении.

Напомним, Валерий Чорнобук подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного часть 1 статьи 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.