Суд завтра рассмотрит апелляционную жалобу об отказе арестовывать Микитася
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд планирует завтра рассмотреть апелляционную жалобу об отказе в применении к экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий сектором взаимодействия со СМИ управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Вадим Клищенко.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 24 апреля в 15:00", - сказал Клищенко.
Напомним, 20 апреля Высший антикоррупционный суд отказал прокурору САП во взятии под стражу экс-президента "Укрбуда" Максима Микитась, которого обвиняют в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии.
Как сообщалось, ВАКС применил к экс-президенту "Укрбуда" Максима Микитася мера пресечения в виде залога в 100 млн гривен. Однако Микитась не внес в течение пяти дней залог.
Напомним, ВАКС взыскал в доход государства 80 млн грн залога с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася.
Экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.