Суд завтра розгляне апеляційну скаргу щодо відмови арештовувати Микитася
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Київський апеляційний суд планує завтра розглянути апеляційну скаргу щодо відмови у застосуванні до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це журналісту УНН повідомив завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Вадим Кліщенко.
“Розгляд апеляційної скарги призначено на 24 квітня о 15:00”, — сказав Кліщенко.
Нагадаємо, 20 квітня Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору САП у взятті під варту експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася, якого обвинувачують у зловживаннях із квартирами для Нацгвардії.
Як повідомлялося, ВАКС застосував до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн гривень. Проте Микитась не вніс протягом п’яти днів заставу.
Нагадаємо, ВАКС стягнув у дохід держави 80 млн грн застави з депутата України 8-го скликання Максима Микитася.
Експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.