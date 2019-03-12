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Суд заслушал свидетелей по делу поджога офиса венгров в Ужгороде

Суд заслушал свидетелей по делу поджога офиса венгров в Ужгороде

Киев  •  УНН

 • 7605 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В суде польского Кракова, где продолжается процесс над тремя поляками, обвиняемыми в поджоге здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде, заслушали свидетелей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Вчера, 11 марта, в суде показания давали лица, связанные с организацией Falanga, пишет издание. Один из мужчин утверждал, что Михал П. также ему предлагал принять участие в атаке в Украине за 1,5 тыс. Злотых (350 евро), однако он отказался.

При этом, ни один из свидетелей не указал, что Михал П. был единственным организатором атаки. Они отметили, что инициатором мог быть Мануэль Оксенрайтер, сотрудник депутата Бундестага Маркуса Фронмаера с право-популистской партии Альтернатива для Германии (AfD), известной своими пророссийскими симпатиями, пишет издание.

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Как сообщал УНН, двое обвиняемых в поджоге дома Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде не согласны с тем, что их действия классифицируются как террористический акт.

Напомним, 4 февраля 2018 года около 5 утра в полицию поступило сообщение от спасателей о задымления одного из офисов в центре Ужгорода. Как выяснилось, речь идет о здании Общества венгерской культуры Закарпатья. По данным полиции, вероятно, имела место попытка поджога.

Отметим, что внешне видно, что источник возгорания пришелся на окно здания, которое обгорело с улицы, однако двойное стекло уберегло помещения от пожара.

Позже, в ночь на 27 февраля, в Ужгороде снова подожгли офис Общества венгерской культуры. Было установлено, что около 3:00 сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое, предварительно, установил один из преступников. В результате были повреждены окна и фасад здания и полностью уничтожено имущество в офисе.

Позже прокуратура Польши выяснила, что за попыткой поджога венгерского офиса стояло трое ее граждан. По данным следствия, главным обвиняемым является 28-летний поляк, который имеет высшее образование эксперта по вопросам безопасности.

По данным следователей, он был связан с неофашистской организацией "Фаланга" и пророссийской партией "Смена". Он, как сообщается, завербовал еще двух поляков: 22-летнего электрика и 26-летнего переводчика с высшим образованием.

В феврале 2019 года суд в польском Кракове рассмотрел доказательства вины журналиста, бывшего помощника депутата партии "Альтернатива для Германии" Мануэля Оксенрайтера, в организации поджога помещения союза венгров в Ужгороде.

По информации суда, Оксенрайтер передал 1 тыс. евро исполнителю поджога.

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