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Суд заслухав свідків у справі підпалу офісу угорців в Ужгороді

Суд заслухав свідків у справі підпалу офісу угорців в Ужгороді

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У суді польського Кракова, де триває процес над трьома поляками, обвинуваченими у підпалі будівлі Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді, заслухали свідків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Вчора, 11 березня, у суді свідчення давали особи, пов’язані із організацією Falanga, пише видання. Один із чоловіків ствердив, що Міхал П. також йому пропонував взяти участь в атаці в Україні за 1,5 тис. злотих (350 євро), однак він відмовився.

При цьому, жоден зі свідків не вказав, що Міхал П. був єдиними організатором атаки. Вони зазначили, що ініціатором міг бути Мануель Оксенрайтер, співпрацівник депутата Бундестагу Маркуса Фронмаєра із право-популістської партії Альтернатива для Німеччини (AfD), відомої своїми проросійськими симпатіями, пише видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Слідство повідомило подробиці підпалу Товариства угорської культури

Як повідомляв УНН, двоє обвинувачених у підпалі будинку Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді не згодні з тим, що їх дії класифікуються як терористичний акт.

Нагадаємо, 4 лютого 2018 року близько 5 ранку в поліцію надійшло повідомлення від рятувальників про задимлення одного з офісів в центрі Ужгорода. Як з'ясувалося, мова йде про будівлю Товариства угорської культури Закарпаття. За даними поліції, ймовірно, мала місце спроба підпалу.

Зазначимо, що зовні видно, що джерело загоряння припало на вікно будівлі, яке обгоріло з вулиці, проте подвійне скло вберегло приміщення від пожежі.

Пізніше, у ніч на 27 лютого, в Ужгороді знову підпалили офіс Товариства угорської культури. Було встановлено, що близько 3:00 здетонував саморобний вибуховий пристрій, який, попередньо, встановив один із злочинців. В результаті були пошкоджені вікна і фасад будівлі і повністю знищено майно в офісі.

Пізніше прокуратура Польщі з'ясувала, що за спробою підпалу угорського офісу стояло троє її громадян. За даними слідства, головним обвинуваченим є 28-річний поляк, який має вищу освіту експерта з питань безпеки.

За даними слідчих, він був пов'язаний з неофашистською організацією "Фаланга" і проросійською партією "Зміна". Він, як повідомляється, завербував ще двох поляків: 22-річного електрика і 26-річного перекладача з вищою освітою.

У лютому 2019 року суд в польському Кракові розглянув докази провини журналіста, колишнього помічника депутата партії "Альтернатива для Німеччини" Мануеля Оксенрайтера, в організації підпалу приміщення спілки угорців в Ужгороді.

За інформацією суду, Оксенрайтер передав 1 тис. євро виконавцю підпалу.

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