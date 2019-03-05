Обвинувачені у підпалі офісу угорців в Ужгороді заперечують, що це був теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Двоє обвинувачених у підпалі будинку Товариства угорської культури Закарпаття, який стався в Ужгороді у минулому році, не згодні з тим, що їх дії класифікуються як терористичний акт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Так, мова йде про подію, яка сталася 4 лютого 2018 року. За версією слідства, Адріан М., Томаш Ш. і Міхал П. намалювали фашистську символіку і підпалили будівлю Товариства угорської культури в Ужгороді. Вони звинувачуються у злочині терористичного характеру. Крім того, Міхал П. звинувачується також у фінансуванні цих дій і підбурюванні.
Адріан М. і Томаш Ш. зізналися в скоєнні злочину, але не згодні з тим, що їх дії класифікуються як терористичний акт, пише видання.
Раніше повідомлялося, що один із обвинувачених у суді зізнався, що офіс угорців в Ужгороді підпалили, щоб знищити майно.
Як повідомляв УНН, 4 лютого 2018 року близько 5 ранку в поліцію надійшло повідомлення від рятувальників про задимлення одного з офісів в центрі Ужгорода. Як з'ясувалося, мова йде про будівлю Товариства угорської культури Закарпаття. За даними поліції, ймовірно, мала місце спроба підпалу.
Зазначимо, що зовні видно, що джерело загоряння припало на вікно будівлі, яке обгоріло з вулиці, проте подвійне скло вберегло приміщення від пожежі.
Пізніше, у ніч на 27 лютого, в Ужгороді знову підпалили офіс Товариства угорської культури. Було встановлено, що близько 3:00 здетонував саморобний вибуховий пристрій, який, попередньо, встановив один із злочинців. В результаті були пошкоджені вікна і фасад будівлі і повністю знищено майно в офісі.
Пізніше прокуратура Польщі з'ясувала, що за спробою підпалу угорського офісу стояло троє її громадян. За даними слідства, головним обвинуваченим є 28-річний поляк, який має вищу освіту експерта з питань безпеки.
За даними слідчих, він був пов'язаний з неофашистською організацією "Фаланга" і проросійською партією "Зміна". Він, як повідомляється, завербував ще двох поляків: 22-річного електрика і 26-річного перекладача з вищою освітою.
У лютому 2019 року суд в польському Кракові розглянув докази провини журналіста, колишнього помічника депутата партії "Альтернатива для Німеччини" Мануеля Оксенрайтера, в організації підпалу приміщення спілки угорців в Ужгороді.
За інформацією суду, Оксенрайтер передав 1 тис. євро виконавцю підпалу.
Нагадаємо, підпал угорського суспільства в Ужгороді перекваліфікували в теракт.