Обвинувачені у підпалі офісу угорців в Ужгороді заперечують, що це був теракт

КИЇВ. 5 березня. УНН. Двоє обвинувачених у підпалі будинку Товариства угорської культури Закарпаття, який стався в Ужгороді у минулому році, не згодні з тим, що їх дії класифікуються як терористичний акт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.