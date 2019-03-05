Обвиняемые в поджоге офиса венгров в Ужгороде отрицают, что это был теракт

Так, речь идет о событии, которое произошло 4 февраля 2018 года. По версии следствия, Адриан М., Томаш Ш. и Михал П. нарисовали фашистскую символику и подожгли здание Общества венгерской культуры в Ужгороде. Они обвиняются в преступлении террористического характера. Кроме того, Михал П. обвиняется также в финансировании этих действий и подстрекательстве.

Адриан М. и Томаш Ш. признались в совершении преступления, но не согласны с тем, что их действия классифицируются как террористический акт, пишет издание.

Ранее сообщалось, что один из обвиняемых в суде признался, что офис венгров в Ужгороде подожгли, чтобы уничтожить имущество.

Как сообщал УНН, 4 февраля 2018 года около 5 утра в полицию поступило сообщение от спасателей о задымлении одного из офисов в центре Ужгорода. Как выяснилось, речь идет о здании Общества венгерской культуры Закарпатья. По данным полиции, вероятно, имела место попытка поджога.

Отметим, внешне видно, что источник возгорания пришелся на окно здания, которое обгорело с улицы, однако двойное стекло уберегло помещения от пожара.

Позже, в ночь на 27 февраля, в Ужгороде снова подожгли офис Общества венгерской культуры. Было установлено, что около 3:00 сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое, предварительно, установил один из преступников. В результате были повреждены окна и фасад здания и полностью уничтожено имущество в офисе.

Позже прокуратура Польши выяснила, что за попыткой поджога венгерского офиса стояло трое ее граждан. По данным следствия, главным обвиняемым является 28-летний поляк, который имеет высшее образование эксперта по вопросам безопасности.

По данным следователей, он был связан с неофашистской организацией "Фаланга" и пророссийской партией "Смена". Он, как сообщается, завербовал еще двух поляков: 22-летнего электрика и 26-летнего переводчика с высшим образованием.

В феврале 2019 года суд в польском Кракове рассмотрел доказательства вины журналиста бывшего помощника депутата партии "Альтернатива для Германии" Мануэля Оксенрайтера, в организации поджога помещения союза венгров в Ужгороде.

По информации суда, Оксенрайтер передал 1 тысячу евро исполнителю поджога.

Напомним, поджог венгерского общества в Ужгороде переквалифицировали в теракт.