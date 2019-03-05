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Офис венгров в Ужгороде подожгли, чтобы уничтожить имущество

Офис венгров в Ужгороде подожгли, чтобы уничтожить имущество

Киев  •  УНН

 • 10086 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Целью поджога здания Общества венгерской культуры Закарпатья, расположенного в центре Ужгорода, было уничтожение имущества, а не поджог дома. Об этом в понедельник, 4 марта, заявил в суде в Кракове один из обвиняемых в поджоге, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Уточняется, что речь идет о нападении 4 февраля 2018 года. Агентство внутренней безопасности Польши задержало Адриана М., Томаша Ш. и Михала П. Их обвиняют в совершении преступления террористической направленности, которое заключалось в нанесении фашистских символов поджоге дома, а Михала П. также в финансировании этих действий и подстрекательстве к ним.

По версии прокуратуры, такие действия имели "намеренно публично возбудить к нетерпимости на национальной основе между украинцами и венграми", а также привести к "нарушение устройства Украины и углубить национальные разделения между украинцами и венграми". Михалу П. грозит до 12 лет лишения свободы, Адриану М. и Томашу Ш. - до 10 лет, пишет издание.

Защитники подсудимых внесли ходатайство с просьбой сделать судебный процесс закрытым, мотивируя это тем, что иностранные СМИ, пишущих о деле, раскрыли изображения и личные данные обвиняемых. Однако суд отклонил это заявление.

Адриан М. и Томаш Ш. в понедельник признались в своем участии в акции, однако они не согласились с правовой классификации их деяния как террористического акта.

"Целью акции было уничтожение собственности и ухудшение отношений между венгерским меньшинством и Украиной, а не поджог дома центра венгерской культуры в Ужгороде", - сказал Адриан М.

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Несколько раз он повторил, что они должны были только повредить фасад здания и оставить видимые следы. На вопрос о том, почему они повторили свою акцию, обвиняемые заявили, что результат первой попытки не удовлетворил заказчиков, так бутылка с коктейлем Молотова, брошенная в здание, отбилась и упала на тротуар, не причинив повреждений центру. Поэтому во время второй попытки Адриан М. поставил куртку, смоченную бензином, за решетку окна. Адриан М. и Томаш Ш. сказали, что незадолго до акции они убедились, что в здании никого нет.

Ш. тоже объяснил, что он ни знал, кто был заказчиком этой акции, ни имел влияния на решение о ее ходе и повторения. Он заверил, что его задачей было записи на камеру, а мотивацией - деньги.

Адриан М. и Томаш Ш. сказали в суде, что каждый из них получил за атаку на центр в Ужгороде 1 тыс. злотых до и дополнительно 1 тыс. после совершения нападения.

По словам Томаша Ш., еще до поездки в Украину было выяснено с Михалом П., что эта акция не связана с деятельностью радикальной, ультраправой организации Falanga. Хотя Ш. признал, что он был когда-то членом "Фаланги" и принимал участие, в частности, в организованных ею демонстрациях, но сейчас он не является ее членом. Адриан М. заявил, зато никогда не был членом "Фаланги".

Михал П. еще во время предыдущего процесса заявил, что заказчиком атаки был Мануэль Охсенрайтер, который работает в офисе депутата популистской, праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Маркуса Фронмаера и является редактором ультраправого издания "Zuerst!".

Защита одного из обвиняемых попросила в понедельник допросить - в рамках международной правовой помощи - Мануэля Охсенрайтера, чтобы тот разъяснил, общался с Михалом П. о запланированных акциях в Ужгороде.

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Напомним, 4 февраля 2018 года в одном из офисов в центре Ужгорода произошло задымление. Выяснилось, что речь идет о здании Общества венгерской культуры Закарпатья. Предполагалось, что имела место попытка поджога. Полиция тогда начала устанавливать причины задымления.

Позже, в ночь на 27 февраля, в Ужгороде снова подожгли офис Общества венгерской культуры. Было установлено, что около 3:00 сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое, предварительно, установило один из преступников. В результате были повреждены окна и фасад здания и полностью уничтожено имущество в офисе.

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