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Financial Times

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Суд арестовал молодого человека за нападения на кредитные учреждения в Киеве

Киев • УНН

 • 13156 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. По ходатайству местной прокуратуры суд арестовал 20-летнего мужчину, который совершил серию нападений на кредитные учреждения в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

Суд арестовал молодого человека за нападения на кредитные учреждения в Киеве

Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении 20-летнему жителю Черкасской области по факту разбойного нападения на отделение кредитного учреждения в Оболонском районе столицы.

Установлено, что 2 февраля 2017 года парень проник в отделение "Быстро деньги" и, угрожая пистолетом, отобрал у кассиров 11,5 тыс. гривен и ценности.

Правоохранители задержали преступника неподалеку от места совершения преступления. Во время поверхностного осмотра у мужчины были обнаружены и изъяты похищенные деньги, предмет похожий на пистолет, а также одежда, которой он закрывал свое лицо.

Сейчас парню, который уже признался в причастности к совершению еще нескольких аналогичных преступлений, сообщено о подозрении по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины.

По ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Как сообщал УНН, серийного налетчика на кредитные учреждения задержали в Киеве.

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