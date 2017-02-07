Суд арестовал молодого человека за нападения на кредитные учреждения в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. По ходатайству местной прокуратуры суд арестовал 20-летнего мужчину, который совершил серию нападений на кредитные учреждения в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении 20-летнему жителю Черкасской области по факту разбойного нападения на отделение кредитного учреждения в Оболонском районе столицы.
Установлено, что 2 февраля 2017 года парень проник в отделение "Быстро деньги" и, угрожая пистолетом, отобрал у кассиров 11,5 тыс. гривен и ценности.
Правоохранители задержали преступника неподалеку от места совершения преступления. Во время поверхностного осмотра у мужчины были обнаружены и изъяты похищенные деньги, предмет похожий на пистолет, а также одежда, которой он закрывал свое лицо.
Сейчас парню, который уже признался в причастности к совершению еще нескольких аналогичных преступлений, сообщено о подозрении по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины.
По ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Как сообщал УНН, серийного налетчика на кредитные учреждения задержали в Киеве.