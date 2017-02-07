Суд зарештував молодого чоловіка за напади на кредитні установи в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. За клопотанням місцевої прокуратури суд зарештував 20-річного чоловіка, який здійснив серію нападів на кредитні установи у Києві. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру 20-річному жителю Черкаської області за фактом розбійного нападу на відділення кредитної установи в Оболонському районі столиці.
Встановлено, що 2 лютого 2017 року молодик проник до відділення “Швидко гроші” та, погрожуючи пістолетом, відібрав у касирів 11,5 тис. гривень та цінності.
Правоохоронці затримали злочинця неподалік від місця вчинення злочину. Під час поверхневого огляду у чоловіка було виявлено та вилучено викрадені гроші, предмет схожий на пістолет, а також одяг, яким він закривав своє обличчя.
Наразі молодику, який вже зізнався в причетності до скоєння ще декількох аналогічних злочинів, повідомлено про підозру за ч.3 ст.187 (розбій) КК України.
За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.
Як повідомляв УНН, серійного нападника на кредитні установи затримали в Києві.