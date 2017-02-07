Суд арестовал мужчину, который застрелил харьковчанина на остановке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для 39-летнего мужчины, который подозревается в убийстве харьковчанина на автобусной остановке. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как отметили в прокуратуре, злоумышленнику объявлено о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Отмечается, что убийство произошло 15 декабря 2016 года. На автобусной остановке по ул. Москалевской злоумышленник поссорился с ранее ему не знакомым 29-летним харьковчанином. Чтобы доказать свою правоту подозреваемый достал из кобуры на поясе огнестрельное оружие и трижды выстрелил в мужчину. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в машине скорой медицинской помощи.
Злоумышленник, чтобы избежать ответственности за совершенное преступление, выехал за пределы Харькова. Его объявили в розыск. Правоохранители задержали мужчину в Киеве. Кроме того, по месту жительства задержанного, а также его друга правоохранители изъяли боевую гранату, боеприпасы различного калибра и назначения и наркотики.
Досудебное расследование продолжается.
Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, мужчину застрелили на остановке в Харькове.