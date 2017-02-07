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Суд зарештував чоловіка, який застрелив харків'янина на зупинці

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для 39-річного чоловіка, який підозрюється у вбивсті харків’янина на автобусній зупинці. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Суд зарештував чоловіка, який застрелив харків'янина на зупинці

Як зазначили у прокуратурі, зловмиснику оголошено про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Так, зазначається, що вбивство сталося 15 грудня 2016 року. На автобусній зупинці по вул. Москалівській зловмисник посварився з раніше йому не знайомим 29-річним харків’янином. Щоб довести свою правоту підозрюваний дістав з кобури на поясі вогнепальну зброю та тричі вистрелив у чоловіка. Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер у машині швидкої медичної допомоги.

Зловмисник, щоби уникнути відповідальності за скоєний злочин, виїхав за межі Харкова. Його оголосили у розшук. Правоохоронці затримлаи чоловіка у Києві. Крім того, за місцем мешкання затриманого, а також його друга правоохоронці вилучили бойову гранату, боєприпаси різного калібру і призначення та наркотики.

Досудове розслідування триває.

Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, чоловіка застрелили на зупинці у Харкові.

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