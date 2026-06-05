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В Украине запретили пророссийскую партию "Русь", ее активы передадут государству

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Суд удовлетворил иск Минюста о запрете деятельности пророссийской партии "Русь". Все имущество и активы организации передадут в собственность государства.

В Украине запретили пророссийскую партию "Русь", ее активы передадут государству

Восьмой апелляционный административный суд принял решение, которым в полном объеме удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к политической партии "Русь". Деятельность партии на территории Украины запрещена, а все имущество, денежные средства и другие активы партии и ее региональных организаций будут переданы в собственность государства. Третьим лицом по делу выступала Служба безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минюста, пишет УНН.

Детали

Основанием для обращения Минюста в суд стали материалы правоохранительных органов, в частности Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора, свидетельствующие о том, что деятельность политической партии была направлена на нарушение конституционного строя, государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также на подрыв национальной безопасности государства.

Иск обоснован тем, что учредительные документы партии содержали пророссийские идеологические положения, а ее руководитель публично поддерживал вооруженную агрессию российской федерации против Украины, отрицал украинскую государственность, одобрял оккупацию украинских территорий и распространял нарративы государства-агрессора. Кроме того, руководитель партии был агентом российского влияния, осуществлявшим подрывную деятельность против Украины через агентурное внедрение в "Евромайдан" для координации и содействия силовому разгону мирных протестующих во время Революции Достоинства.

Вступление данного судебного решения в законную силу обеспечит прекращение противоправной деятельности партии "Русь" в ущерб национальной безопасности Украины, а также передачу имущества и активов партии и ее ячеек в собственность государства

- говорится в сообщении.

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Ольга Розгон

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