Суд запретил администрации Трампа требовать от университетов данные о расе студентов

Федеральный суд в США запретил администрации Дональда Трампа заставлять государственные университеты в 17 штатах передавать большие массивы данных о расе и поле студентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда в Бостоне, пишет УНН.

Детали

Речь идет о новом требовании Министерства образования США, которое хотело получить данные за семь лет, чтобы проверить, перестали ли вузы учитывать расу при поступлении после решения Верховного суда США 2023 года. Однако судья Ф. Деннис Сейлор IV постановил, что ведомство действовало слишком поспешно и хаотично, не учтя риски для университетов.

Что решил суд

Судья согласился, что Министерство образования формально имеет право запрашивать такие данные, но раскритиковал способ, которым новое требование было внедрено. По его оценке, университеты не получили достаточно времени и объяснений, а сам процесс происходил на фоне сокращения работников в структуре, отвечающей за образовательную статистику.

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс после решения суда заявила, что учебные заведения не должны "лихорадочно собирать годы конфиденциальной информации", чтобы выполнить, по ее словам, произвольное требование федеральных властей. Министерство образования США публично это решение пока не комментировало.

