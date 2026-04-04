Суд заборонив адміністрації Трампа вимагати від університетів дані про расу студентів

Федеральний суд у США заборонив адміністрації Дональда Трампа змушувати державні університети у 17 штатах передавати великі масиви даних про расу та стать студентів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на рішення суду в Бостоні, пише УНН.

Деталі

Йдеться про нову вимогу Міністерства освіти США, яке хотіло отримати дані за сім років, щоб перевірити, чи перестали виші враховувати расу під час вступу після рішення Верховного суду США 2023 року. Однак суддя Ф. Денніс Сейлор IV постановив, що відомство діяло надто поспішно й хаотично, не врахувавши ризики для університетів.

Що вирішив суд

Суддя погодився, що Міністерство освіти формально має право запитувати такі дані, але розкритикував спосіб, у який нову вимогу впровадили. За його оцінкою, університети не отримали достатньо часу й пояснень, а сам процес відбувався на тлі скорочення працівників у структурі, яка відповідає за освітню статистику.

Генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс після рішення суду заявила, що навчальні заклади не повинні "гарячково збирати роки конфіденційної інформації", щоб виконати, за її словами, свавільну вимогу федеральної влади. Міністерство освіти США публічно це рішення поки не коментувало.

Трамп наказав виплатити зарплату всім працівникам Міністерства безпеки на тлі затяжного шатдауну