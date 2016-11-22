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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Суд оставил в силе решение о переименовании города Комсомольск в Горишние Плавни

Киев • УНН

 • 9038 просмотра

ПОЛТАВА-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Высший административный суд Украины отклонил иск Горишнеплавневского городского совета к Верховной Раде об отмене решения о переименовании Комсомольска. По мнению членов судейской коллегии, постановление о переименовании города было правомерным. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Горишних Плавней Александр Чупрына, который представлял на заседании сторону заявителя, передает корреспондент УНН-Центр.

Суд оставил в силе решение о переименовании города Комсомольск в Горишние Плавни

"Обоснование отказа в письменной форме суд предоставит в течение пяти дней", - отметил А.Чупрына.

Напомним, парламент принял постановление о переименовании Комсомольска в Горишние Плавни 19 мая текущего года. Название Горишние Плавни было предложено Институтом национальной памяти. Решение о переименовании Комсомольска вступило в силу 3 июня. В тот же день мэр Дмитрий Быков подписал иск в Высший административный суд Украины о признании постановления №4085, в части переименования Комсомольска, недействительным. Иск рассматривался коллегией в составе пяти судей.

Украинские Национальные Новости

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