Суд оставил в силе решение о переименовании города Комсомольск в Горишние Плавни

"Обоснование отказа в письменной форме суд предоставит в течение пяти дней", - отметил А.Чупрына.

Напомним, парламент принял постановление о переименовании Комсомольска в Горишние Плавни 19 мая текущего года. Название Горишние Плавни было предложено Институтом национальной памяти. Решение о переименовании Комсомольска вступило в силу 3 июня. В тот же день мэр Дмитрий Быков подписал иск в Высший административный суд Украины о признании постановления №4085, в части переименования Комсомольска, недействительным. Иск рассматривался коллегией в составе пяти судей.