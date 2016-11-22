Суд оставил в силе решение о переименовании города Комсомольск в Горишние Плавни
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Высший административный суд Украины отклонил иск Горишнеплавневского городского совета к Верховной Раде об отмене решения о переименовании Комсомольска. По мнению членов судейской коллегии, постановление о переименовании города было правомерным. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Горишних Плавней Александр Чупрына, который представлял на заседании сторону заявителя, передает корреспондент УНН-Центр.
"Обоснование отказа в письменной форме суд предоставит в течение пяти дней", - отметил А.Чупрына.
Напомним, парламент принял постановление о переименовании Комсомольска в Горишние Плавни 19 мая текущего года. Название Горишние Плавни было предложено Институтом национальной памяти. Решение о переименовании Комсомольска вступило в силу 3 июня. В тот же день мэр Дмитрий Быков подписал иск в Высший административный суд Украины о признании постановления №4085, в части переименования Комсомольска, недействительным. Иск рассматривался коллегией в составе пяти судей.