Суд залишив у силі рішення про перейменування міста Комсомольськ на Горішні Плавні
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Вищий адміністративний суд України відхилив позов Горішньоплавнівської міської ради до Верховної Ради про скасування рішення щодо перейменування Комсомольська. На думку членів суддівської колегії, постанова про перейменування міста була правомірною. Про це повідомив перший заступник міського голови Горішніх Плавнів Олександр Чуприна, який представляв на засіданні сторону заявника, передає кореспондент УНН-Центр.
"Обґрунтування відмови в письмовій формі суд має надати протягом п'яти днів", − зазначив О.Чуприна.
Нагадаємо, парламент ухвалив постанову про перейменування Комсомольська на Горішні Плавні 19 травня поточного року. Назва Горішні Плавні була запропонована Інститутом національної пам'яті. Рішення про перейменування Комсомольська набуло чинності 3 червня. Того ж дня міський голова Дмитро Биков підписав позов до Вищого адміністративного суду України про визнання постанови №4085, в частині перейменування Комсомольська, недійсною. Позов розглядався колегією в складі п'яти суддів.