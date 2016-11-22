Суд залишив у силі рішення про перейменування міста Комсомольськ на Горішні Плавні

"Обґрунтування відмови в письмовій формі суд має надати протягом п'яти днів", − зазначив О.Чуприна.

Нагадаємо, парламент ухвалив постанову про перейменування Комсомольська на Горішні Плавні 19 травня поточного року. Назва Горішні Плавні була запропонована Інститутом національної пам'яті. Рішення про перейменування Комсомольська набуло чинності 3 червня. Того ж дня міський голова Дмитро Биков підписав позов до Вищого адміністративного суду України про визнання постанови №4085, в частині перейменування Комсомольська, недійсною. Позов розглядався колегією в складі п'яти суддів.