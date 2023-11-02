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Суд оставил под стражей экс-главу Верховного Суда Князева

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей бывшего председателя Верховного Суда судьи Всеволода Князева, которого подозревают в в получении взятки, передает корреспондент УНН.

Суд оставил под стражей экс-главу Верховного Суда Князева

Цитата

«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. Постановление суда о продлении содержания под стражей Князева оставить без изменений», - сказал судья.

Дополнение

В октябре ВАКС продлил арест Князеву и уменьшил залог с 45 млн грн до 35 млн грн.

В общем Князеву уже несколько раз уменьшали размер залога. Первоначальный размер залога был 107 миллионов гривен.

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка “Финансы и Кредит” и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение’, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их “клиентов” (физических или юридических лиц) за определенное “вознаграждение”.

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая Верховный Суд выразил недоверие и прекратил полномочия Всеволода Князева как главы ВС. Такое решение поддержали 140 членов ВС.

18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на арест Князева.

В тот же день ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 107 миллионов гривен залога.

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