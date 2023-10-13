ВАКС продовжив арешт Князєву та зменшив заставу до 35 млн грн

Постолюк повідомила, що ВАКС продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 9 грудня колишньому голові Верховного Суду. Також суд зменшив розмір застави йому до 35 млн грн.

Доповнення

В кінці вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила голові Князєву суму застави з 55 млн грн до 45 млн грн та залишила його під вартою.

Раніше ВАКС зменшив заставу Князєву з 75 млн грн до 55 млн грн.

Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв’язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду. Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов’язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Як підтвердили у НАБУ, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку “Фінанси та Кредит” та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.

Зокрема, у справі фігурує певне адвокатське об’єднання, яке, по суті, було своєрідним бек-офісом і виступало посередником в організації хабарів для суддів. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх “клієнтів” (фізичних або юридичних осіб) за певну “винагороду”.

Зазначається, що 3 травня учасники злочинної організації отримали перший транш, а 15 травня була передана друга частина, яка фактично була зафіксована на гарячому за участі голови ВС, розповів голова НАБУ Сергій Кривонос.

16 травня Верховний Суд висловив недовіру та припинив повноваження Всеволода Князєва як голови ВС. Таке рішення підтримали 140 членів ВС.

18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт Князєва.

Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 107 мільйонів гривень застави.