ВАКС продлил арест Князеву и уменьшил залог до 35 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей до 9 декабря бывшему председателю Верховного Суда судье Всеволоду Князеву, однако уменьшил размер залога с 45 млн грн до 35 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
Постолюк сообщила, что ВАКС продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 декабря бывшему председателю Верховного Суда. Также суд уменьшил размер залога ему до 35 млн грн.
Дополнение
В конце сентября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила главе Князеву сумму залога с 55 млн грн до 45 млн грн и оставила его под стражей.
Ранее ВАКС уменьшил залог Князеву с 75 млн грн до 55 млн грн.
Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.
Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка “Финансы и Кредит” и бывшего нардепа Константина Жеваго.
В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их “клиентов” (физических или юридических лиц) за определенное “вознаграждение”.
Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.
16 мая Верховный Суд выразил недоверие и прекратил полномочия Всеволода Князева как главы ВС. Такое решение поддержали 140 членов ВС.
18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на арест Князева.
В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 107 миллионов гривен залога.