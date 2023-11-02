Суд залишив під вартою ексголову Верховного Суду Князєва
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою колишнього голову Верховного Суду судді Всеволода Князєва, якого підозрюють у в отриманні хабаря, передає кореспондент УНН.
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«Апеляційну скаргу залишити без задоволення. Ухвалу суду про продовження тримання під вартою Князєва залишити без змін», - сказав суддя.
Доповнення
В жовтні ВАКС продовжив арешт Князєву та зменшив заставу з 45 млн грн до 35 млн грн.
Загалом Князєву вже декілька разів зменшували розмір застави. Початковий розмір застави був 107 мільйонів гривень.
Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв’язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду. Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов’язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.
Як підтвердили у НАБУ, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку “Фінанси та Кредит” та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.
Зокрема, у справі фігурує певне адвокатське об’єднання, яке, по суті, було своєрідним бек-офісом і виступало посередником в організації хабарів для суддів. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх “клієнтів” (фізичних або юридичних осіб) за певну “винагороду”.
Зазначається, що 3 травня учасники злочинної організації отримали перший транш, а 15 травня була передана друга частина, яка фактично була зафіксована на гарячому за участі голови ВС, розповів голова НАБУ Сергій Кривонос.
16 травня Верховний Суд висловив недовіру та припинив повноваження Всеволода Князєва як голови ВС. Таке рішення підтримали 140 членів ВС.
18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт Князєва.
Того ж дня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 107 мільйонів гривень застави.