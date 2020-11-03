Суд оставил Кожару под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве Сергея Старицкого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.
Так, сегодня Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Шевченковского районного суда города Киева от 22 сентября 2020 года, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного управления Национальной полиции в Киевской области и продлен в отношении подозреваемого К. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 ноября 2020 года включительно.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 22 сентября 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве.
Отметим, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был найден труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным из наградного оружия владельца дома.