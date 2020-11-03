Суд залишив Кожару під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, підозрюваного у вбивстві Сергія Старицького. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.
Так, сьогодні Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 22 вересня 2020 року, якою задоволено клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Київській області та продовжено щодо підозрюваного К. строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 20 листопада 2020 року включно.
"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 вересня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві.
Зазначимо, у ніч на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням, скоєним із нагородної зброї власника будинку.