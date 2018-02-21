Суд закрыл дело против Колобова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство в отношении бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова по ч.2 ст. 367 (служебная халатность) УК в связи с истечением срока давности. Эту информацию УНН подтвердил его адвокат Игорь Фомин.
"Да, закрыли", - подтвердил адвокат.
Отметим, что 7 декабря 2017 года в суд обратился с ходатайством заместитель начальника второго отдела Генеральной прокуратуры Украины об освобождении от уголовной ответственности Юрия Колобова, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК.
Также суд 5 января 2018 года удовлетворил ходатайство адвоката о том, что Колобов примет участие в заседании, на котором планировалось рассмотрение ходатайства ГПУ о закрытии производства в режиме видеоконференции из города Аликанте (Испания).
Как сообщал УНН, в мая 2017 года Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что суд разрешил Генеральной прокуратуре Украины на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и экс-министра финансов Юрия Колобова по делу хищения государственных средств на создание специальной системы связи "Укртелекома".