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Суд закрив справу проти Колобова

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження щодо колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова за ч.2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ у зв’язку із закінченням терміну давності. Цю інформацію УНН підтвердив його адвокат Ігор Фомін.

“Так, закрили”, — підтвердив адвокат.

Зазначимо, що 7 грудня 2017 року до суду звернувся з клопотанням заступник начальника другого відділу Генеральної прокуратури України про звільнення від кримінальної відповідальності Юрія Колобова, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 ККУ.

Також суд 5 січня 2018 року задовольнив клопотання адвоката про те, що Колобов візьме участь у засіданні, на якому планувався розгляд клопотання ГПУ про закриття провадження, у режимі відеоконференції з міста Аліканте (Іспанія).

Як повідомляв УНН, у травні 2017 року Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що суд надав дозвіл Генеральній прокуратурі України на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо екс-президента України Віктора Януковича та екс-міністра фінансів Юрія Колобова у справі розкрадання державних коштів на створення спеціальної системи зв’язку “Укртелекому”. 

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