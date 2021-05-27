Суд закрыл административные производства в отношении Тупицкого

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"Производство по делу о привлечении к административной ответственности Тупицкого за совершение административного правонарушения закрыть в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения", - сказала судья.

Админпротоколы в отношении Тупицкого были составлены по ч. 4 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) и ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Дополнение

8 февраля председатель НАПК Александр Новиков сообщил, что составил 2 протокола по Тупицкого. По данным председателя НАПК, судья имел конфликт интересов из-за незадекларированного участка во временно оккупированном Крыму.

После этого, в марте, Александр Тупицкий задекларировал за прошлый год более 3,7 млн грн зарплаты в должности председателя КСУ, а также указал дом и два земельных участка в оккупированном Крыму.

Также в марте стало известно, что НАПК составило еще один протокол на Тупицкого. По словам главы НАПК Александра Новикова, Тупицкий не сообщил КСУ о конфликте интересов, который возник у него на основании направления в Суд обращение ГБР о совершении им же дисциплинарного проступка.

В марте глава НАПК направил в суд два первых протоколы в отношении Тупицкого.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.