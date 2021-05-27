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The Guardian

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Суд закрив адміністративні провадження проти Тупицького

Київ • УНН

 • 18590 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Голосіївський районний суд Києва закрив справу щодо притягнення до адміністративної відповідальності колишнього голови Конституційного Суду Олександра Тупицького, передає кореспондент УНН.

Суд закрив адміністративні провадження проти Тупицького

Цитата:

“Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності Тупицького за вчинення адміністративного правопорушення закрити у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення”, — сказала суддя.

Адмінпротоколи щодо Тупицького було складено за ч. 4 ст. 172–6 (порушення вимог фінансового контролю) та ч. 2 ст. 172–7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Доповнення

8 лютого голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що склав 2 протоколи щодо Тупицького. За даними голови НАЗК, суддя мав конфлікт інтересів через незадекларовану ділянку в тимчасово окупованому Криму.

Після цього, у березні, Олександр Тупицький задекларував за минулий рік понад 3,7 млн грн зарплати на посаді голови КСУ, а також вказав будинок та дві земельні ділянки в окупованому Криму.

Також в березні стало відомо, що НАЗК склало ще один протокол на Тупицького. За словами голови НАЗК Олександра Новікова, Тупицький не повідомив КСУ про конфлікт інтересів, який виник у нього на підставі надсилання до Суду звернення ДБР про вчинення ним же дисциплінарного проступку.

У березні голова НАЗК направив до суду два перших протоколи щодо Тупицького.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 27 березня підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

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