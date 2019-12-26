Суд удовлетворил отвод судьи по делу об убийстве 5-летнего Кирилла
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Суд в Переяславе Киевской области удовлетворил отвод судьи по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, передает корреспондент УНН.
"Удовлетворить отвод", - сказал судья.
Так, сегодня во время подготовительного заседания по делу об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области защита подозреваемых в убийстве мальчика объявила об отводе судьи.
Как сообщалось, всем четырем фигурантам дела об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Киевской области объявлено подозрения.
Ранее УНН со ссылкой на источники сообщал, что следствие обоснованно считает, что работник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов.
Напомним, 31 мая двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлическим банкам из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе. Ребенок впоследствии умер в больнице. 5 июня Кирилла похоронили в его родном городе. Полицейские были задержаны.